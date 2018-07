Assédio do Grêmio a Eduardo Vargas não preocupa São Paulo

SÃO PAULO- O São Paulo não parece muito preocupado com o assédio do Grêmio sobre o atacante Eduardo Vargas. Mesmo sabendo que o clube gaúcho enviou um representante ao Chile para negociar com o empresário do jogador, a diretoria continua confiante no acerto e espera fechar o acordo na primeira semana de janeiro. O Tricolor tem a situação bem encaminhada com o Napoli e discute apenas forma de pagamento com os italianos, mas só dará o negócio como fechado após o contrato ser assinado.

A ordem no Morumbi é desviar o foco para não inflacionar o negócio e fazer as conversas esfriarem. Destaque da Universidad de Chile em 2011, Vargas tem grande mercado na América do Sul e desperta o interesse de diversos clubes - o Flamengo é mais um brasileiro citado como possível destino. Sua vontade é estar em evidência para ter chance de disputar a Copa de 2014. Mesmo confiante, o São Paulo não canta vitória antecipada.

A diretoria aposta que ele será o substituto ideal de Lucas por reunir características semelhantes às do garoto vendido para o PSG, especialmente a velocidade e a habilidade. Como Ney Franco acertou o esquema com dois pontas abertos, os diretores querem repor a perda com um nome que chegue para ser titular. Wallyson e Negueba, ambos já contratados, seriam apenas para compor o elenco.