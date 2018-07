Assentos inseguros deixam torcedores indignados no Super Bowl

Aproximadamente 1.250 torcedores foram mudados de lugar antes que a partida mais esperado de todo o ano nos Estados Unidos começasse, porque seus assentos temporários pareciam inseguros.

De fato, 400 torcedores não foram permitidos a permanecer dentro do estádio e 850 foram colocados em outro lugar dentro do mesmo recinto, cuja construção custou US$ 1,3 bilhão.

Como era de se esperar a ação gerou todo tipo de indignação e frustração aos torcedores que não puderam permanecer dentro do estádio embora tenham pagado uma grande quantidade de dinheiro.

"Jerry vendeu entradas que não lhe pertenciam", denunciaram torcedores de ambas as equipes. "Em qualquer parte do mundo isto se chama fraude".

A NFL informou em comunicado oficial que os torcedores foram colocados em outros assentos "similares ou melhores".

Enquanto os que foram rechaçados receberão um reembolso do triplo do valor real da entrada, que varia entre US$ 600 e US$ 1.200, o que poderia não ser suficiente para quem pagou muito mais a revendedores, sem mencionar os custos de viagem e hotel.

Alguns torcedores já reivindicavam que tinham pagado até US$ 3.000 por uma entrada de US$ 600, o que significava que os 1.800 que vão receber de compensação não cobriria o investimento, além de terem ficado sem ver a partida.

Mas os torcedores afetados reivindicaram que não queriam dinheiro, mas ver o jogo dentro do estádio, especialmente os que tinham viajado até Arlington (Texas) de outras partes do país.

