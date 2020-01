Associação Chinesa de Futebol suspende competições no país por causa do coronavírus

A Associação Chinesa de Futebol (CFA, federação nacional) anunciou nesta quinta, 30, a suspensão das competições em todo o país, incluindo a principal divisão da liga, a Super Liga, devido ao surto de causado pelo novo coronavírus que já deixou pelo menos 170 mortos. Em uma breve declaração em seu site, a CFA disse que “para cooperar com a prevenção e controle" do surto e "para garantir a saúde" de jogadores, funcionários e torcedores, o início da temporada 2020 será adiado para “partidas de futebol de todos os níveis do país".

A nova temporada estava programada para começar em 22 de fevereiro. A agência não estabeleceu um calendário para as competições e limitou-se a apontar - como as demais instituições do país que anunciaram encerramentos ou suspensões de serviços - que as informações a esse respeito "serão publicadas em tempo hábil".

A federação chinesa afirmou que continuará em "contato próximo" com as autoridades nacionais e que será estabelecido um calendário para as competições com os ajustes necessários à medida que o surto se desenvolver nas diferentes regiões do país.

Finalmente, a Super Liga Chinesa - que alcançou notoriedade mundial por cinco anos por suas contratações de preços e salários exorbitantes - não poderá começar, e na quarta-feira, 29, o CFA anunciou que as equipes dessa divisão que participam da Liga dos Campeões da Ásia jogarão fora os três primeiros jogos que planejavam jogar em seus estádios.

Na primeira divisão chinesa está o Wuhan Zall, equipe da cidade de Wuhan, epicentro do surto e capital da província de Hubei.

A equipe é liderada pelo espanhol José González e chegou na noite de quarta-feira, no aeroporto de Málaga para continuar no sul da Espanha com sua concentração na pré-temporada, levantando alguns temores que as autoridades sanitárias espanholas se encarregaram de dissipar, pois a equipe treinava fora de Wuhan desde 4 de janeiro, excedendo muito o período de incubação. José González disse, em declarações aos jornalistas, que sua permanência na Espanha "não representa perigo para ninguém". /EFE