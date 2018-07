Associação chinesa pune seleção por briga A seleção chinesa de basquete não poderá treinar por um mês até que sejam apuradas as circunstâncias da briga entre os jogadores da equipe e os do time do Joinville, que representava o Brasil em uma série de amistosos. O confronto ocorreu na terça-feira, na cidade de Xuchang, quando o cronômetro marcava apenas um minuto de jogo.