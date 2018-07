Associação de Atletismo reconhece o Kosovo como seu membro

A IAAF explicou que o seu conselho decidiu acatar o pedido de filiação da Federação de Atletismo do Kosovo, a autorizando a se tornar membro "com plenos direitos e obrigações" do órgão gestor do atletismo no mundo.

O Kosovo, que declarou independência de forma unilateral da Sérvia em fevereiro de 2008, é reconhecido por mais de 100 países, incluindo os Estados Unidos e várias nações europeias, mas não é membro das Organização das Nações Unidas.

Porém, o Kosovo foi plenamente reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional em dezembro do ano passado. Assim, uma equipe do Kosovo vai competir nos Jogos Olímpicos pela primeira vez no Rio de Janeiro no próximo ano.