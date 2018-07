Associação de ex-torcedores

No caso da associação do meu amigo a coisa é mais estranha porque se trata de um antigo vencedor que talvez tenha acostumado muito mal seus torcedores. Isso, aliás, pode servir de alerta a muitos times vencedores. Torcedores acostumados a vitórias aceitam a derrota só até um certo ponto. Quando se dão conta de que a vitória passou a ser a exceção e não a regra fica uma sensação confusa de perda e impotência, e no fim, a constatação de que não há nada a fazer.

Ser ex-torcedor não significa torcer para outro clube. Ninguém muda de time: perde-se um time. Fica o melancólico sentimento de que seu time se foi e nada resta no lugar dele. Essa associação que meu amigo fundou tem sede própria, estatuto e acho que logo mais terá carteirinha de associado. Por enquanto agrega torcedores desesperados que se reúnem de modo especial no dia em que o time joga. Recolhem-se na sede desde bem antes da partida e só deixam o local muito depois. É claro que ficam sabendo do resultado, que muitas vezes justificou plenamente o isolamento.

Não acompanham a partida. Ficam assistindo a DVDs de comédias clássicas num aparelho de tv plana. Já fui até consultado para sugerir alguns títulos. Há também cerveja que rola mais ou menos livremente. É proibido terminantemente mencionar o nome do clube ou lembrar o nome de jogadores. Essa regra, aliás, é uma das primeiras que constam do estatuto junto com punições que o eventual infrator poderá enfrentar. Infringir duas vezes essa regra prevê suspensão, a terceira expulsão sumária.

Há vários clubes nessas condições no Brasil. Meu amigo, por sugestão minha, está pensando em alargar o número de sócios permitindo a entrada de outros torcedores de outros grandes times que parecem ir cada vez menos avante e cada vez mais para trás. Acho até que num futuro próximo essa associação vai acabar recebendo torcedores de todos os clubes do Brasil e pode ser que venha a ter um número recorde de filiados. Porque agora acho que somos muitos os excluídos.

Dei uma olhada nos preços e nas condições de entrada nos nossos estádios e confesso que me sinto um dos ex-torcedores. É no estádio que se começa a torcer. É dele as primeiras lembranças fixadas definitivamente. Quando a entrada está proibida para a maioria da torcida e permitida apenas para quem pode pagar preços aviltantes ou fazer parte de facções e confrarias especiais de torcedores o futebol muda de cara. As arenas vão dar montes de dinheiro aos clubes. Disse isso na última coluna e reafirmo. Os clubes vão ganhar e talvez se equilibrar. Ao torcedor agora chamado de "avulso" resta a televisão.

Um dos temas que circulou muito durante a última campanha política foi a divisão do País entre "nós e eles", o que foi considerada uma coisa nefasta. Concordo plenamente. Curiosamente, porém, vejo essa divisão reproduzida agora, não como expediente publicitário de uma campanha política, mas como criação emanada do cerne da sociedade civil. "Eles" são os que podem pagar, "nós" os que não podem. Há poucos anos ainda não era assim. Torcedores das gerais se dividiam dos torcedores das numeradas por quantias infinitamente menores. E saiam todos dos mesmos portões do estádio. Bom, quem, por alguma razão, se sentir ex-torcedor entre na associação do meu amigo.

No próximo domingo estaremos exibindo "O incrível exército Brancaleone" antiga e magistral comédia de Mario Monicelli.