Associação Japonesa de Sumô confirma que 19 lutadores testaram positivo para covid-19

A Associação Japonesa de Sumô confirmou que 19 pessoas testaram positivo para covid-19, em um foco da doença em um centro de treinamento de Tóquio. São todos lutadores da equipe Tamanoi, que iriam participar de um torneio a partir de domingo.

Doze foram internados e sete, assintomáticos, foram colocados em quarentena.

Os casos foram detectados depois que um lutador que apresentava sintomas foi diagnosticado com o novo coronavírus na semana passada. A equipe Tamanoi organizou exames para 32 pessoas que tiveram contato com o lutador.

Nenhum integrante da equipe participará no torneio, que vai começar no domingo em Tóquio e deve durar duas semanas.

Um lutador de sumô faleceu em maio, vítima da covid-19.

A Associação Japonesa de Sumô cancelou um torneio em maio, apenas a terceira vez que isso aconteceu na história do tradicional esporte. A entidade manteve o torneio de julho, com número limitado de espectadores.

O foco de coronavírus foi anunciado no momento em que o Japão flexibiliza as restrições, após uma redução do número de novos casos desde agosto. A capital Tóquio, a região do país mais afetada pela pandemia, deve reduzir o nível de alerta a partir de sexta-feira.