Assunção e Dracena vão jogar

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/santosfc

O Santos vai mudar bastante para enfrentar o Paulista amanhã, no Pacaembu. Além da volta de Neymar, Arouca e Montillo, que desfalcaram o time no empate por 2 a 2 com o Linense, Marcos Assunção vai estrear e Edu Dracena retornará à defesa depois de quase sete meses de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo. Sendo assim, o zagueiro Neto e o volante Renê Júnior vão descansar.

Assunção é considerado o segundo mais importante reforço santista da temporada, atrás apenas de Montillo, pela facilidade que tem para transformar faltas próximas à área adversária em gols. "Ganhamos muito na bola parada", disse Muricy Ramalho depois de assistir ao jogo-treino entre reservas do Santos e o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul. O técnico explicou que a atividade serviu para ele concluir que Assunção e Edu Dracena estão bem para entrar no time.

"Serão apenas duas mudanças em relação à equipe que vinha jogando e o entrosamento da equipe vai facilitar para os dois."

Inicialmente, o jogador escolhido para ser poupado amanhã era Cícero, por causa do desgaste físico provocado pela forte sequencia de jogos, mas Muricy mudou de ideia diante do bom momento vivido pelo ex-jogador do São Paulo.