Assunção quer saber logo se fica ou não no Palmeiras O empresário de Marcos Assunção, Ely Coimbra Filho, diz esperar desde janeiro para renovar o contrato do volante - vence no fim de julho - e cobra uma reunião com o presidente Arnaldo Tirone para resolver logo a situação. "Parece que o interesse maior é do Assunção ficar do que o Palmeiras querê-lo."" Coimbra disse que, se a situação continuar indefinida, Assunção jogará só até a 6ª rodada do Brasileiro pelo Palmeiras. Isso porque, nesse caso, poderá se transferir para outra equipe.