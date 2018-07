Astana é suspensa por seu seu quinto caso de doping

Enquanto estuda sanções contra a equipe Astana de ciclismo por seguidos casos de doping, a União Ciclística Internacional (UCI) anunciou nesta quarta-feira mais uma suspensão envolvendo um ciclista do time do Casaquistão. Artur Fedosseyev, da equipe de desenvolvimento, está proibido provisoriamente de competir depois de testar positivo para um esteroide anabolizante.

De acordo com a UCI, Fedosseyev, um casaque de 20 anos, foi pego em exame antidoping realizado durante do Tour de l''Ain, na França, em 16 de agosto. Na ocasião, o ciclista obteve o 15.º lugar.

A Astana é a equipe pela qual o italiano Vincenzo Nibali conquistou neste ano o mais importante título do ciclismo de estrada, o da Volta da França. Porém, desde aquela competição, cinco atletas da Astana foram pegos em exames antidoping. Por isso, a UCI tem tudo para retirar a licença profissional da equipe.

Recentemente, a UCI suspendeu provisoriamente os irmãos casaques Maxim e Valentin Iglinskiy, punidos por testarem positivo para EPO (hormônio sintético utilizado para produzir glóbulos vermelhos e ajudar na resistência), e Ilya Davidenok, outro ciclista do Casaquistão, por uso de esteroides.

Na semana passada foi anunciada a suspensão provisória de Victor Okishev, que compete por um pelotão de desenvolvimento da equipe e foi campeão da prova sub-23 do contrarrelógio no Campeonato Asiático de Ciclismo deste ano, realizado em maio, no Casaquistão. Ele também testou positivo para um esteroide anabolizante.

No mês passado, após a revelação dos casos, a UCI pediu à sua comissão de licenças que revisasse o status da Astana por causa dos seguidos dopings. Agora, com o quinto caso confirmado, o risco de a equipe ter a sua licença cancelada aumenta ainda mais, sendo que neste ano apenas 18 times ganharam a licença de elite profissional. A Astana é chefiada por Alexandre Vinokourov, atual campeão olímpico do ciclismo de estrada, que tem uma mancha de doping no seu passado.