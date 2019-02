Astro da NFL, Russell Wilson visita museu da seleção e exalta futebol brasileiro

Um dos grandes nomes da NFL na atualidade, Russell Wilson está de férias no Brasil e aproveitou para conhecer um pouco mais sobre o futebol do País. Astro da liga de futebol americano dos Estados Unidos, o quarterback do Seattle Seahawks visitou o Museu da Seleção Brasileira nesta quinta-feira, no Rio, e se mostrou um conhecedor da história da equipe verde e amarela.

"Primeiramente, só de vir aqui e ver o Museu da Seleção Brasileira é absolutamente incrível. A melhor parte é ver todas as Copas do Mundo, de 1958 até 2002. Ver alguns dos melhores jogadores do mundo, como Pelé, que ganhou três Copas. Isso foi muito legal. Mas também o museu, como um todo, o trabalho incrível que fizeram, com todos os vídeos, as fotos, os campeonatos, as taças, é tudo muito legal", declarou ao site da CBF.

Wilson foi presenteado com uma camisa da seleção com o número 3, o mesmo que utiliza no Seahawks, e se animou ao encontrar o uniforme de Neymar, que ele admitiu ser seu jogador favorito. "Meu preferido é o Neymar. Vê-lo jogar é fantástico, ele é muito especial. Ronaldo (Fenômeno) é um dos meus favoritos também", comentou.

Aos 30 anos, Wilson vai para sua oitava temporada na NFL, sempre com a camisa do Seahawks, com a qual conquistou o título de 2013. De férias no Brasil ao lado de sua esposa, a cantora Ciara, ele celebrou o carinho que tem recebido no País.

"Vamos ao carnaval, estamos nos divertindo com todos os fãs. As pessoas vão a loucura e gritam meu nome: 'Wilson, Wilson!'. Isso é muito legal. A gente ama a música e o esporte daqui, a cultura, a comida. A cultura é muito divertida aqui, e a música e o esporte fazem parte disso", apontou.