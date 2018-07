Astro do 49ers diz que manterá protesto em hino na NFL por questão racial

Desafiante e determinado a ser um canal para mudança nos Estados Unidos, Colin Kaepernick avisou que pretende ficar sentado durante a execução do Hino Nacional toda vez que considerar apropriado e até ver um avanço importante em seu país, especialmente sobre as questões raciais.

Kaepernick sabe que o San Francisco 49ers poderia afastá-lo diante dessa postura. Mas mesmo diante desse risco e das críticas, o quarterback se declarou como único responsável pelo comportamento que pretende manter e não pediu para ninguém seguir a sua ação.

O jogador também reconheceu que poderá ser maltratado em algumas cidades onde a sua equipe vai atuar como visitante, mas se disse preparado a enfrentar esta situação e observou que não está muito preocupado com a sua segurança. "Se acontecer algo, isso apenas provaria o meu ponto de vista".

"Eu vou ficar ao lado das pessoas oprimidas", disse. "Para mim esta é uma situação que tem que mudar. Quando ocorrer uma mudança importante e eu considerar que essa bandeira representa o que se supõe representar, quando este país representar as pessoas do jeito que se supõe fazê-lo, eu vou ficar de pé".

Na última sexta-feira, ele se recusou a ficar de pé durante a execução do hino antes da derrota pela pré-temporada do 49ers para o Green Bay Packers. O jogador garantiu que não foi procurado por ninguém da NFL para conversar sobre o seu comportamento.

"Ninguém tentou me calar e para ser honesto não é algo que vai me deixar calado", disse. "Eu vou falar a verdade quando me perguntarem. Não é uma postura de imagem ou publicidade ou qualquer coisa assim. É uma postura a favor das pessoas que não têm voz. A favor de pessoas oprimidas e elas precisam ter igualdade de oportunidades para ter sucesso".

Kaepernick também conversou com seus companheiros para explicar seu ponto de vista. Alguns ficaram de acordo com a sua mensagem, mas não necessariamente com o seu método. "Todos na equipe têm direito a expressar sua opinião. Somos adultos", disse o linebacker Naorro Bowman.

Além disso, Kaepernick criticou os candidatos presidenciais Hillary Clinton e Donald Trump, os descrevendo como "abertamente racistas", e denunciou a brutalidade policial contra as minorias.