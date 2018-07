Astro do basquete, Yao Ming assume comando da federação chinesa Principal figura do basquete da China e responsável por tornar a modalidade popular no país mais populoso do mundo, Yao Ming foi aclamado, nesta quinta-feira, como novo presidente da Associação Chinesa de Basquete (CBA, na sigla em inglês). Ele será a primeira pessoa que não é membro do governo chinês a comandar a entidade.