Astro do judô, Teddy Riner vai treinar no CT do vôlei em Saquarema

Astro maior do judô e invicto desde setembro de 2010, o francês Teddy Riner virá ao Brasil para um estágio de treinamentos no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema (RJ). Além do imbatível campeão mundial dos pesos-pesados, outros 200 atletas de alto nível são esperados para o camping, que também vai contar com as seleções de Brasil, Holanda, Alemanha, Japão e Estados Unidos, entre outras.

O Brasil deverá ter a maior delegação, com atletas das seleções adulta e de base. Estão confirmados, entre outros, Mayra Aguiar, Sarah Menezes, Érika Miranda, Ketleyn Quadros, Rafaela Silva, Felipe Kitadai, Tiago Camilo, Luciano Corrêa, Leandro Guilheiro e Rafael Silva, todos medalhistas em Mundiais ou Olimpíadas.

"Esse treinamento é uma parte muito importante do nosso planejamento, já que marca o início do ano para muitos atletas. O aumento do número e da qualidade técnica das seleções e dos atletas participantes comprova a consolidação do evento no calendário internacional. As equipes de fora já reconhecem o alto nível técnico dessa atividade, o que estimula a cada ano a vinda de mais seleções para Saquarema", comentou Ney Wilson, gestor de alto rendimento da CBJ.

Em 2014, o evento recebeu cerca de 150 atletas de seis países. Neste ano, entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro, Saquarema vai receber 11 seleções, com aproximadamente 200 judocas. Entre eles estarão Amandine Buchard (França), Henk Grol (Holanda) e Kayla Harrison (EUA), principal rival de Mayra Aguiar.