Astros viram playoff sobre o Dodgers e são campeões da MLB pela 1.ª vez

Após a frustração com a NBA na então promissora temporada 2016/2017 da liga norte-americana de basquete com o time do Rockets, a cidade de Houston pôde voltar a comemorar um título de expressão no esporte. E com direito a quebra de jejum: o Houston Astros conquistou pela primeira vez a World Series, como é chamada a final da Major League Baseball (MLB), principal liga da modalidade no mundo, na madrugada desta quinta-feira, 2.

O título veio após a vitória por 5 a 1 sobre o Los Angeles Dodgers, na Califórnia, no Jogo 7 da decisão. O grande nome da partida foi jogador de campo externo George Springer. Logo na primeira entrada, ele conseguiu uma rebatida dupla, que logo depois se tornou a primeira corrida do time. No inning seguinte, fechou o placar dos Astros ao rebater um home Run de duas corridas, abrindo 5 a 0.

+ Tudo sobre esportes

Os Dodgers diminuíram somente na sexta parcial, na rebatida de Andre Ethier para o campo direito, dando tempo de Joc Pederson anotar o ponto.

As duas corridas de Springer no Jogo 7 lhe renderam o título de Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês) das finais da MLB. Ele rebateu por sete vezes nas outras seis partidas, tendo ficado sem chegar em base apenas no segundo e terceiro confrontos.

FIM DO JEJUM EM HOUSTON

Este troféu é a primeira conquista esportiva da cidade de Houston desde o título da NBA dos Rockets em 1995.

Curiosamente, os Astros se tornaram mais uma franquia campeã na sequência de uma tragédia local. Houston foi a cidade mais atingida pelo furacão Harvey, entre agosto e setembro, e, desde então, o time começou a usar um patch no uniforme com a frase "Houston Strong" ("Houston forte").

O roteiro se assemelha ao do New Orleans Saints, campeão do Super Bowl 44, em 2010, quando a cidade se reerguia do furacão Katrina; e ao do Boston Red Sox, campeão da World Series em 2013, mesmo ano do atentado à Maratona de Boston.

PELA PRIMEIRA VEZ E HISTÓRICO

Assim como os outros campeonatos nos Estados Unidos são divididos em sua maioria em conferências, a MLB possui duas ligas, a Nacional e a Americana, e a World Series é a decisão entre os campeões de ambas.

Os Astros foram fundados em 1962 como Houston Colt .45s, ganhando o nome atual somente dois anos depois. Da sua primeira temporada até 2013, os Astros jogaram na Liga Nacional. Nesse período, foram campeões da liga e chegaram à sua até então única Série Mundial em 2005. Na ocasião, foram varridos por 4 jogos a 0 pelo Chicago White Sox.

Neste ano, classificado à World Series como campeão da Liga Americana, o time de Houston se tornou o único na história da MLB a conquistar o título nas duas ligas.

Ao contrário de 2005, a série de 2017 foi bem mais equilibrada, com as duas franquias se alternando na liderança. Os Astros, que começaram perdendo por 1 jogo a 0, tomaram a dianteira, fazendo 2 a 1 e 3 a 2. No entanto, os Dodgers forçaram o Jogo 7 com a vitória nesta terça-feira, 31.

Confira os resultados da World Series:

Jogo 1: Los Angeles Dodgers 3 x 1 Houston Astros

Jogo 2: Los Angeles Dodgers 6 x 7 Houston Astros

Jogo 3: Houston Astros 5 x 3 Los Angeles Dodgers

Jogo 4: Houston Astros 2 x 6 Los Angeles Dodgers

Jogo 5: Houston Astros 13 x 12 Los Angeles Dodgers

Jogo 6: Los Angeles Dodgers 3 x 1 Houston Astros

Jogo 7: Los Angeles Dodgers 1 x 5 Houston Astros