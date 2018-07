Atacante do Atlético-PR marca dois, mas Brasil sub-20 só empata em Suwon

Nesta sexta, o primeiro tempo do Brasil foi ruim, a ponto de o Japão abrir 2 a 0. A equipe só melhorou na segunda etapa, com cinco mudanças na equipe titular. Os dois gols da seleção foram marcados pelo atacante Giovanny, do Atlético-PR. No primeiro, após passe de Matheusinho, do América-MG. No segundo, na sobra de um escanteio. Ele havia entrado no time no lugar de Evandro, do Coritiba.

O Torneio de Suwon é a primeira competição dessa geração sub-20 do Brasil, que no começo do ano que vem disputa o Sul-Americano da categoria. O elenco conta com poucos jogadores que atuam regularmente entre os profissionais nos seus clubes, com destaque para Ayrton, do Fluminense, e Lucas Paquetá, do Flamengo.