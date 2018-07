Atacante do River tem proposta e pode ser próxima grande contratação da China

"Amanhã (quarta) nós vamos definir, porque ainda há dúvidas. Hoje (terça) é 50 a 50. Se a gente quisesse, já teríamos ido. Ele não tem 20 anos, como foi com Dybala e Higuaín, que foram vendidos por menos. Não é fácil, há uma vida no meio", disse o empresário Pedro Aldave à Fox Sports da Argentina na noite de terça.

De acordo com o empresário, o clube chinês, que não teve seu nome revelado, se dispôs a pagar a multa contratual imposta pelo River Plate, dono de 60% dos direitos econômicos de Alario - o Colón detém 40%.

O atacante, porém, quer disputar a Copa Libertadores e ainda sonha com o mercado europeu. No Monumental de Nuñez desde julho de 2015, ele venceu a Libertadores daquele ano com o River. Depois, ganhou a Recopa Sul-Americana e a Copa Argentina de 2016.