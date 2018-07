Atacante Eduardo Vargas, do Napoli, está na mira do São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo tem pressa para definir o substituto de Lucas, que foi para o Paris Saint-Germain. Apesar de já ter acertado com os atacantes Aloísio, Negueba e muito provavelmente Wallyson, o clube busca a "cereja no bolo" das contratações para o ataque.

O nome da vez é o do atacante Eduardo Vargas, do Napoli, que fez grande sucesso em 2011 pelo Universidad do Chile e foi vendido ao time italiano por 15 milhões de euros (R$ 40, 5 milhões). Mas ele está sendo pouco utilizado na nova equipe e quer sair. O jogador havia prometido tomar uma decisão sobre o seu futuro nesta quarta-feira, mas com o interesse de outras equipes, resolveu analisar melhor a situação e deve definir em alguns dias.

Concorrendo com o São Paulo está o Grêmio, que também espera contar com o atleta. Justamente por isso Vargas está indeciso. O presidente Juvenal Juvêncio quer agilidade e garantiu que o reforço de peso para a próxima temporada virá do exterior.

O pai do jogador, que tem o mesmo nome, confessou que o São Paulo fez uma proposta e por isso o atleta ficou balançado - ele estava pensando em ir para o Grêmio. "Exatamente por isso que não sei dizer o que ele vai fazer", disse Eduardo, em entrevista à Rádio Guaíba.

O interesse maior do atacante é estar em atividade, pois sonha com a disputa da Copa do Mundo de 2014. O clube italiano também entende que deixar um atleta como ele sem atuar é prejudicial. Assim, vai participar da definição sobre o futuro de Vargas e vê com bons olhos se ele for para outra equipe europeia ou para times do Brasil que tenham projeção.

No São Paulo, a expectativa é que ele venha por um empréstimo de pelo menos seis meses e alguma atleta possa ser envolvido na negociação, como o volante Casemiro, que tem um bom mercado no exterior. Ontem, o clube paulista recebeu a notícia que a partida de ida contra o Bolívar, pela Pré-Libertadores, será dia 23 de janeiro, no Morumbi. Isso se não vier punição da Conmebol por causa dos incidentes na final da Copa Sul-Americana.