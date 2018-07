Atacante Henrique vira moeda de troca no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo está disposto a investir pesado na reformulação do seu elenco para 2012. O sonho da diretoria são-paulina é ter Montillo. E, por ele, vale até transformar um aspirante a grande jogador que não vingou em 2011 em moeda de troca.

É o caso do atacante Henrique. Na tentativa de seduzir a diretoria do Cruzeiro a se desfazer de seu principal jogador, o São Paulo está disposto a colocar numa eventual transação o atacante, eleito o melhor jogador do último Mundial sub-20.

Além dele, Carlinhos Paraíba, Jean e mais uma quantia em dinheiro, que seria em torno de R$ 14,4 milhões, formam o pacote que o São Paulo quer oferecer aos cruzeirenses para levar Montillo para o Morumbi.

Ontem a diretoria esteve reunida para definir o planejamento para a próxima temporada. Emerson Leão foi até o CT de Cotia conferir as instalações e a estrutura do local, que servirá de abrigo para o time durante a pré-temporada - desta vez, o regime será de concentração, do dia 4 ao dia 18 de janeiro.

COPA DO BRASIL

O São Paulo já conhece seu adversário de estreia na Copa do Brasil. Vai encarar o Independente, do Pará. A data do confronto ainda não foi divulgada pela CBF.