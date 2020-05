Atacante Ibrahimovic sofre lesão durante treino do Milan

Zlatan Ibrahimovic se machucou, nesta segunda-feira, durante treinamento do Milan, no centro esportivo de Milanello. As informações da mídia italiana apontam lesão na panturrilha e no tendão de Aquiles.

O clube não informou qual a contusão, mas revelou que o atleta vai ser submetido a exames nesta terça-feira para determinar a extensão da lesão. Ibrahimovic não falou com a imprensa e deixou o CT mancando, mas sem a necessidade de muletas.

Ibrahimovic, de 38 anos, retornou ao Milan em dezembro, equipe na qual atuou também de 2010 a 2012, sob um contrato de seis meses, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O sueco marcou três gols em oito jogos disputados nesta temporada do Campeonato Italiano, que está paralisado desde 9 de março, por causa da pandemia do coronavírus. O atacante manteve a forma durante o confinamento na Suécia, ao treinar no Hammarby, clube do qual é proprietário.

O plano das autoridades italianas é que a competição retorne em 13 de junho. Restando 12 rodadas para o fim da temporada, o Milan é o sétimo colocado, com 36 pontos. A liderança é da Juventus (63), seguida por Lazio (62) e Internazionale (54).