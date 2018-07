Atacante nigeriano celebra gols e exalta ídolo Ronaldo

BELO HORIZONTE - Nnamdi Oduamadi tem como ídolo um ex-jogador brasileiro que deu seus primeiros passos no futebol, há 20 anos, no mesmo estádio onde ele fez três gols na goleada de segunda-feira sobre o Taiti por 6 a 1, pela estreia da Nigéria na Copa das Confederações: Ronaldo Fenômeno.

A vida de Oduamadi se cruzou à do ex-atacante em 2008 no Milan. Oduamadi tinha 17 anos quando chegou ao time italiano e o brasileiro ainda jogava lá. Bastaram alguns treinos juntos para que o Fenômeno virasse seu modelo como jogador. "É o melhor atacante que eu vi jogar, gostaria de um dia ser como ele", disse Oduamadi, ainda no Mineirão, estádio que viu Ronaldo despontar como profissional, pelo Cruzeiro, em 1993. "Gostei muito do Mineirão, do gramado, é um grande estádio", afirmou.

Oduamadi construiu sua curta carreira de jogador na Itália. Mas não teve chances no Milan e foi emprestado ao Torino e ao Varesse, clube em que atua hoje e que disputa a segunda divisão.

O atacante ficou feliz com sua atuação contra o Taiti e vê a Nigéria com boas chances de avançar à semifinal da Copa das Confederações. "Tenho certeza de que iremos longe na competição." O jogo decisivo para os nigerianos acontece quinta-feira em Salvador, contra o Uruguai, rival considerado mais fácil que Espanha, que deve ficar em primeiro do grupo B. A delegação da Nigéria deixa nesta quarta-feira a cidade de Belo Horizonte em direção à capital baiana.