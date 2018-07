Atacante vai perder os dois próximos jogos, no mínimo Os médicos do São Paulo disseram ontem que Luis Fabiano será avaliado apenas amanhã para saber se há lesão na coxa direita. O médico do clube, José Sanches, no entanto, admite que dificilmente o camisa 9 deve jogar as duas próximas partidas. "No mínimo pode ser resultado de um edema ou uma contratura, mas só o exame vai mostrar", disse Sanches.