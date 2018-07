Atacantes Riascos e Eder Luis desfalcam o Vasco contra o Bangu

"Riascos e Eder a gente não está poupando. Infelizmente, não podemos usá-los, não teriam condições de jogo", contou Jorginho, nesta sexta, em entrevista coletiva. O colombiano sentiu um estiramento na coxa direita diante do Botafogo, há duas semanas, enquanto Eder machucou o tornozelo esquerdo diante do Bonsucesso, no domingo passado.

Sem Riascos, que é titular, Jorginho deve escalar o ataque com Jorge Henrique e Thalles. O jovem Caio Monteiro vai ganhar uma chance e concentrar com o grupo. "O Caio está treinando, porque era importante estar inserido no contexto do jogo. Ele vai para o banco", adiantou Jorginho.

Quem também deve ficar no banco é o volante Diguinho. "Está treinando há duas semanas com o grupo, muito bem. Temos pensado em leva-lo, mas ainda estamos em dúvida. Queria colocá-lo em jogos-treino, mas não conseguimos. Pode entrar nos minutos finais do jogo, que com certeza vai corresponder."