Atacantes treinam finalizações para encontrar o alvo A inoperância do ataque da seleção brasileira nos últimos jogos fez o técnico Mano Menezes dar atenção especial às finalizações. Ontem, boa parte do treino de reconhecimento do gramado do estádio Mario Kempes, em Córdoba, foi dedicada ao aperfeiçoamento das conclusões.