Ataque contra defesa no Inglês

Após oito rodadas, o Chelsea possui o melhor ataque do Campeonato Inglês, com 21 gols, enquanto o Manchester United é dono da melhor defesa. Este é apenas um dos ingredientes para o clássico de hoje em Londres.

O jogo também pode deixar o Chelsea com sete pontos de vantagem sobre seu grande rival, ou ver a atual diferença de quatro pontos (22 a 18) cair para apenas um.

As equipes vivem momentos opostos. No meio de semana, o Chelsea perdeu para o Shakhtar Donetsk (2 a 1) pela Copa dos Campeões, enquanto o Manchester vem embalado após a vitória de virada (3 a 2) sobre o Braga, com grande atuação do mexicano Javier "Chicarito" Hernandez, autor de dois gols.

O Chelsea não poderá contar com o capitão Lampard, que sofreu uma lesão na panturrilha direita e ficará duas semanas afastado dos gramados.

Do lado do Manchester, Alex Ferguson vai deixar Chicarito no banco e aposta na experiente dupla de ataque Wayne Rooney e Van Persie.

Outros três jogos estão previstos: Everton x Liverpool, Newcastle x West Bromwich e Southampton x Tottenham.

Na Alemanha, o líder Bayern de Munique vai receber o Bayer Leverkusen com a intenção de obter a nona vitória consecutiva. Nas oito rodadas até aqui a equipe marcou 26 gols e só levou 2.

O único problema do Bayern é a contusão do francês Franck Ribery , que, com uma lesão muscular, não tem sua escalação assegurada. O suíço Sherdan Shaqiri pode ficar com a vaga.

No Bayer Leverkusen, o zagueiro checo Michal Kadlec sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho durante a vitória, por 4 a 0, sobre o Rapid Viena, pela Liga Europa, e está fora da partida. Ele não tem previsão de retorno aos gramados.

Outros jogos de hoje: Stuttgart x Eintracht Frankfurt e Hannover 96 x Borussia Mgladbach.

Na França, o destaque vai para o clássico entre Olympique de Marselha e Lyon. Lorient x Ajaccio e Bastia x Bordeaux completam a rodada.

Em Portugal, o Porto tenta manter a invencibilidade frente ao Estoril. Jogam também Rio Ave x Nacional da Madeira e Marítimo x Braga.