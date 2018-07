Ataque de nervos Ontem foi a sexta derrota seguida do São Paulo para o Corinthians no Pacaembu. Dos seis clássicos, o time teve jogadores expulsos em quatro. O vilão de ontem, João Filipe, foi um desastre. Não marcou, não apoiou e por sua avenida nasceu o escanteio do gol de Danilo.