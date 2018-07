Ataque é a arma mineira O Cruzeiro está sobrando na Libertadores. Com os 3 a 0 sobre o Estudiantes anteontem, fora de casa, o time mineiro terminou a primeira fase na liderança do grupo, com cinco vitórias, um empate e um ataque que anotou 20 gols - possui a melhor campanha na competição - e uma defesa sólida, vazada só uma vez.