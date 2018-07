Até Alonso admite que Massa é o 'Rei da Turquia'

ENVIADO ESPECIAL / ISTAMBUL

Felipe Massa no circuito Istambul Park, Ayrton Senna em Mônaco, Michael Schumacher na pista de Magny Cours e Alain Prost no GP da França, mas em Paul Ricard. Esses pilotos, entre outros exemplos, venceram várias vezes as provas realizadas nas pistas mencionadas. Hoje, começam os treinos livres do GP da Turquia e até o companheiro de Felipe Massa na Ferrari, Fernando Alonso, já duas vezes campeão do mundo, reconheceu: "O treino de amanhã (hoje) será uma boa oportunidade para ver como Felipe pilota aqui. E, se ele for mais rápido, poderei ver como faz algumas curvas e melhorar também."

A discussão sobre a possibilidade de um piloto produzir mais em determinados circuitos surge com força em Istambul, afinal Massa venceu três das quatro últimas edições do GP da Turquia, sendo três seguidas, 2006, 2007 e 2008. É considerado um especialista nos seletivos 5.338 metros de Istambul Park. Como foi Senna, seis vezes vencedor do GP de Mônaco, Schumacher, em oito ocasiões na França, seis em Spa-Francorchamps, na Bélgica, e as cinco primeiras colocações de Prost em Paul Ricard.

"É sempre legal quando você, já na primeira volta do primeiro treino, se sente à vontade na pista, como acontece comigo aqui e em Interlagos", explicou. "Lá eu ganhei duas vezes, mas todo mundo sabe que foram três."

Em 2007, liderava a prova, mas no pit stop permitiu a ultrapassagem de Kimi Raikkonen para o companheiro de Ferrari vencer o GP do Brasil e ser campeão do mundo. E, segundo o que afirmou Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, ontem, Massa vai continuar na equipe em 2011, apesar de o contrato não estar ainda assinado.

Alonso tem uma explicação mais técnica para o tema do dia, ontem, em Istambul: "A vontade de vencer é a mesma, independentemente da pista. Porém, a natureza do traçado, as características das curvas, sua disposição podem, sim, favorecer o estilo de conduzir de um piloto."

Reconheceu que é o caso de Massa com Istambul Park. Já Michael Schumacher, da Mercedes, sete vezes campeão do mundo, pensa que pilotar num traçado que lhe dá maior prazer pode fazer com que sua resposta seja mais eficiente. "É como disputar o GP de casa", afirma. "Você aceleraria mais só por que está diante da sua torcida? Com certeza, não. Mas existe algo que não sei explicar o que é que você tira 110% de você."

Os treinos livres de hoje e a sessão que definirá o grid da sétima etapa do campeonato, amanhã, servirão também para ver o quanto a equipe Red Bull, dos líderes do Mundial Mark Webber e Sebastian Vettel, andou ainda mais para a frente. "Pela primeira vez vamos ter um sistema de duto de ar semelhante ao da McLaren, o que, nesta pista, com tantas retas longas, poderá fazer sermos mais velozes", explicou Webber, vencedor das duas últimas etapas, em Barcelona e Mônaco.