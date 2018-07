Até atletas se assustam com nome na lista

"Não estava acreditando. Fiquei meio cismado, sem saber se era verdade ou não", contou Durval, ao lembrar do momento em que recebeu a notícia da convocação na manhã desta terça-feira. Depois, ele logo passou a ser cumprimentado pelos companheiros do Santos e, quando "caiu a ficha", revelou sua alegria por poder defender a Seleção.

"Estou muito emocionado. Sempre sonhei defender a Seleção e tive essa oportunidade agora de ser convocado. Espero fazer o melhor", afirmou o zagueiro, que terá a companhia de dois companheiros do Santos na disputa do Superclássico das Américas, o volante Arouca e o atacante Neymar. "Com o Neymar junto, vai facilitar", completou.

Outro que foi surpreendido pela convocação foi o meia Fellype Gabriel, do Botafogo. "Estou feliz, não sabia que teria o amistoso. Espero ir lá e ajudar a Seleção. A ficha não caiu. Agradeço aos companheiros, à comissão, à diretoria. Espero fazer o melhor, como faço aqui. Vou comemorar e permanecer focado. Estou surpreso e muito feliz."