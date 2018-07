ATÉ O BARCELONA PRIVILEGIA AS UNIFORMIZADAS

A revelação surgiu em um momento em que as organizadas do clube catalão foram colocadas em xeque depois que um sinalizador foi arremessado contra a torcida do Real Madrid na segunda partida da semifinal da Copa do Rei, no Camp Nou. A polícia da Catalunha, então, resolveu aumentar a repressão contra as facções.

Pressionados, os torcedores se voltaram contra a diretoria do clube, exigindo que fosse destinado às principais organizadas um setor atrás de um dos gols do Camp Nou com o objetivo de potencializar o volume dos gritos de guerra. A polícia, no entanto, vetou a ideia. Como forma de protesto, as organizadas entraram em "greve" e não apoiaram o time contra o La Coruña, pelo Campeonato Espanhol, no último dia 9, e estenderam uma faixa com a frase "cemitério blaugrana, obrigado a todos" atrás de um dos gols.

Na Argentina, os "barras bravas", como são chamados os torcedores mais violentos, estão infiltrados em praticamente todos os clubes da Primeira Divisão. Hoje, chegam ao ponto de, caso estejam insatisfeitos, barrar a saída do ônibus com os jogadores antes de uma partida importante.

A torcida La Doce, tida como a mais poderosa e violenta organizada da Argentina, recebe três mil ingressos a cada jogo do Boca Juniores na La Bombonera. Uma vez por semana, seus dirigentes jogam futebol no centro de treinamento do clube, nos campos usados pelos profissionais.

Na último quarta-feira, a AFA (Associação de Futebol Argentina) anunciou que os clubes cujos torcedores se envolverem em atos de violência nos estádios disputarão a partida seguinte sem público. A medida, porém, não vale para problemas ocorridos fora dos estádios porque a AFA entendeu que esse tipo de atitude cabe apenas aos órgãos de segurança pública. / G.Jr. e R.R.