Atento a jogo de rivais, Muricy confia no poder mental do Flu

Tudo que havia para ser treinado já foi treinado. O que havia para ser testado, formações, esquemas táticos, já foi testado à exaustão, depois de 34 rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta reta final, em que o título está no ar entre Fluminense, Corinthians e Cruzeiro, o que vai pesar mais é a força mental dos jogadores. Eis o pensamento de Muricy Ramalho, que está em vias de conquistar o seu quarto título brasileiro, depois do tricampeonato com o São Paulo (2006-07-08).

"Nestes últimos jogos, a parte mais importante vai ser a mental. Quem demonstrar ser mais forte mentalmente vai levar vantagem. As questões táticas, técnicas, isso tudo já foi mais do que treinado. Não tem o que inventar agora", destacou Muricy.

Às vésperas do jogo com o Goiás, amanhã, no Engenhão, o coletivo que comandou ontem nas Laranjeiras serviu apenas para confirmar as escalações de Deco e Fred entre os titulares e ausência de Emerson (dores no tornozelo) por pelo menos mais uma rodada.

Mais ainda faltou elucidar uma dúvida: Diguinho ou Valencia na cabeça-de-área? "Com o Deco, ganhamos mais criatividade e qualidade no passe, mas perdemos na marcação. Por isso testei o Valencia, que é mais alto que o Diguinho e pode ajudar no jogo aéreo. Até porque também não temos mais o Marquinho. Não decidi", comentou o técnico, que confirmou que estará à frente do televisor para assistir ao confronto de hoje entre Corinthians e Cruzeiro, seus perseguidores nesta reta final. Muricy diz que não vai secar ninguém, não vai torcer por nenhum resultado. Quer apenas apreciar a partida como alguém que gosta de futebol."Tenho amigos dos dois lados. Vou ver porque será um ótimo jogo", garantiu.