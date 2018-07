Athletic, de Bielsa, dá show e vence Schalke de virada

Dirigido pelo técnico argentino Marcelo Bielsa, o Athletic Bilbao continua dando show na Liga Europa. Ontem, atuando em Gelsenkirchen, na Alemanha, diante de uma entusiasmada torcida rival, a equipe basca venceu o Schalke 04, por 4 a 2, de virada, no jogo de ida das quartas de final, e praticamente se garantiu nas semifinais, pois poderá até perder em seu campo na semana que vem.

O atacante Llorente abriu o placar para o Athletic, aos 20 minutos de jogo. Melhor em campo, o Schalke foi buscar a virada com o experiente atacante espanhol Raúl, autor dos dois gols. O primeiro aos 22 do primeiro tempo e o segundo aos 15 do segundo.

Quando parecia que a vitória ficaria para o time alemão, Llorente empatou aos 28 minutos. Óscar de Marcos, aos 36, e Muniain, aos 45, fecharam o placar.

Em Lisboa, o Sporting ficou muito perto de poder festejar a vaga nas semifinais por antecipação. O time vencia o Metalist até os 45 minutos da etapa final por 2 a 0, gols do russo Marat Izmailov e do argentino Emiliano Insua. Mas um pênalti no último lance, convertido pelo brasileiro Cleiton Xavier, deu esperanças ao time ucraniano de reverter a vantagem em seu campo no jogo de volta.

Em Madri, no Estádio Vicente Calderón, o Atlético teve muitas dificuldades para superar o Hannover por 2 a 1. O gol da vitória espanhola só veio aos 44 minutos do segundo tempo, por intermédio de Sálvio.

O placar foi aberto pelo atacante colombiano Radamel Falcão, aos 9 minutos de jogo. Foi o gol número 400 do Atlético de Madrid nas 234 partidas que disputou por competições europeias.

A equipe alemã chegou a empatar, com um gol do senegalês Mame Biran Diouf, aos 38 da primeira etapa. A equipe espanhola jogará pelo empate no segundo jogo na Alemanha.

O Valencia, terceira equipe da Espanha entre as oito melhores da Liga Europa, não teve a mesma sorte de suas conterrâneas. Atuando na Holanda, o time acabou derrotado pelo Az Alkmaar, também por 2 a 1.

Holman abriu o placar para os holandeses, aos 45 do primeiro tempo. Topal empatou para o valencia, aos 6 da etapa final, mas os comandados de Unai Emery foram incapazes de manter a vantagem e acabaram perdendo o jogo. O belga Maarten Martens garantiu a vitória do elenco local, que vai para a Espanha para buscar um simples empate e garantir vaga na semifinal.

Os quatro jogos de volta serão na quinta-feira. As semifinais estão marcadas para os dias 19 e 26 de abril. A decisão acontecerá em 9 de maio, em Bucareste, na Romênia.