Átila Abreu faz pole, Cacá é 2.º e Rubinho sai em 4.º na Stock Car

RIBEIRÃO PRETO - Dono de duas vitórias em Ribeirão Preto na Stock Car, Átila Abreu voltou a mostrar que domina o circuito do interior paulista ao conquistar, na tarde deste sábado, a pole da corrida deste domingo na categoria. O piloto da equipe Mobil Super Pioneer Racing se garantiu na primeira posição com o tempo de 1min08s204.

Essa é a segunda vez que Abreu sairá da pole em Ribeirão, depois de também ter partido do primeiro lugar do grid em 2010. Ele, por sua vez, se tornou neste sábado o primeiro piloto a cravar duas poles nesta temporada, depois de ter largado na frente também em Salvador, outro circuito de rua deste campeonato da Stock.

"Em Salvador, que também é um circuito de rua, eu também larguei na pole e não venci. Precisamos fazer bem o trabalho, estou muito feliz pelo resultado, principalmente por ser em Ribeirão. Todas as corridas que fiz aqui eu terminei no pódio, com duas vitórias e um terceiro lugar. Precisamos andar rápido, mas também poupar o equipamento para conseguir chegar ao final", disse Abreu após faturar a pole.

Já Cacá Bueno, atual terceiro colocado do campeonato, conquistou a segunda posição do grid ao fazer sua melhor volta em 1min08s361. Logo atrás dele estará Max Wilson, com 1min08s512, enquanto Rubens Barrichello também andou forte neste sábado ao cronometrar 1min08s639, tempo que lhe rendeu a quarta posição.

Líder da temporada, apenas quatro pontos à frente de Cacá, Ricardo Maurício sairá apenas da 12.ª posição, enquanto Daniel Serra, vice-líder do campeonato, com um ponto a menos do que o líder, se garantiu na sexta posição do grid, logo atrás de Thiago Camilo, o quarto colocado do campeonato.

Sétima etapa desta temporada da Stock Car, a prova de Ribeirão Preto terá largada às 10h30 deste domingo, com transmissão ao vivo pela TV Globo.