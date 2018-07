Átila Abreu fica com a pole da Stock Car em Goiânia Átila Abreu conquistou neste sábado a pole position da quarta etapa da temporada da Stock Car, que acontece no circuito de Goiânia. Com uma volta perfeita, em que foi o mais rápido em todos os setores da pista, ele cravou 1min22s99 no treino de classificação e vai largar em primeiro lugar na corrida deste domingo, com início marcado para as 11 horas.