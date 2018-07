Átila Abreu lidera treinos na última etapa da Stock Car

SÃO PAULO - Um dos sete candidatos ao título da temporada, Átila Abreu liderou os treinos livres da última etapa da Stock Car, nesta sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Ao fazer sua melhor volta na primeira das duas sessões do dia, ele foi o único piloto a andar abaixo 1min42s (cravou 1min41s961), mostrando que é mesmo um dos favoritos à vitória na Corrida do Milhão - a prova de domingo dará prêmio de R$ 1 milhão ao vencedor.

Átila Abreu é um dos três vice-líderes do campeonato, ao lado de Daniel Serra e Ricardo Mauricio, todos com 149 pontos. A primeira colocação é de Cacá Bueno, tetracampeão da Stock Car, que soma 159 pontos após as 11 etapas disputadas na temporada. Além dos quatro melhores, outros três pilotos ainda têm chances de conquistar o título em São Paulo: Max Wilson (138 pontos), Valdeno Brito (137) e Nonô Figueiredo (130).

Nos dois treinos livres desta sexta-feira, Átila Abreu fez sua melhor marca durante a sessão da manhã, enquanto Thiago Camilo ficou em segundo lugar graças ao 1min42s333 que cravou à tarde. Depois deles, apareceu outro candidato ao título, Nonô Figueiredo, com a terceira colocação nos tempos combinados do dia. O líder Cacá Bueno, por sua vez, andou longe das primeiras posições, fazendo 1min42s702 na sua volta mais rápida.

Além da premiação de R$ 1 milhão ao vencedor e da disputa entre sete pilotos pelo título do campeonato, a última etapa da Stock Car tem outro atrativo: três veteranos das pistas que vão disputar a prova em São Paulo como convidados. Rubens Barrichello, Tony Kanaan e Hélio Castroneves, que competiram na última temporada da Fórmula Indy, estão entre os participantes dessa edição da Corrida do Milhão.

Nesta sexta-feira, Rubinho ficou em oitavo lugar no primeiro treino livre e em 17º no segundo. Já Tony Kanaan conseguiu apenas uma 24ª e uma 26ª colocações nas duas sessões do dia. E Helinho chegou na 22ª e 28ª posições em Interlagos. Os três voltam para a pista neste sábado, junto com os demais pilotos, para mais um treino livre, às 8 horas, antes da sessão de classificação que começa às 11h50 e vai definir o grid.