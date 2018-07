Átila Abreu vence pela 2ª vez em Ribeirão Preto

Pela segunda vez o piloto sorocabano Átila Abreu, da equipe AMG Motosport, venceu a corrida da Copa Caixa Stock Car, no circuito de rua de Ribeirão Preto, realizado ontem.

Ele largou em terceiro no grid e aproveitou o recurso do "push to pass" para ultrapassar o tricampeão da categoria Cacá Bueno, da Red Bull Racing, e também o pole position Luciano Burti, da Itaipava Racing Team, no pit stop. Burti teve outros problemas e nem terminou a prova. "Foi uma prova difícil, desgastante por causa do calor e com muito jogo de matemática e raciocínio na hora de ir para os boxes", comentou Abreu.

Essa foi a sua segunda vitória na categoria, e ambas no mesmo circuito. Cacá ficou em 3.º, enquanto o atual campeão, Max Wilson, da Eurofarma RC, foi o 2.º, e assumiu a liderança geral, com 52 pontos.

Abreu dedicou a vitória ao ex-companheiro de equipe em 2010, Gustavo Sondermann, que morreu duas semanas atrás em acidente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, pela Copa Montana, categoria de acesso à Stock Car.

Cacá Bueno, que estava com problema na caixa de direção do carro, acabou perdendo a 2.ª posição para Max Wilson no pit stop e, no final, ainda usou o dispositivo de ultrapassagem para deixar Khodair para trás e salvar ao menos o pódio.

"Cheguei aqui a 9 pontos do líder (que era Thiago Camilo, da RCM Motosport) e terminei a 6 do Max (o novo líder)", comentou Cacá, que passou a somar 46 pontos, dividindo a 3.ª posição com Átila Abreu. Camilo, que ficou em 8.º, é o segundo, com 47.

"Fiquei feliz com o resultado, nesse calor, e não cometi erro, pois essa pista não perdoa isso", comentou Wilson, que, apesar do 2.º lugar na corrida e da liderança do campeonato, confessou ter resvalado duas vezes no muro. Ele ultrapassou Cacá no pit stop e administrou a posição.

Abreu comemorou seu bom desempenho em pista de rua, enquanto Cacá continua preferindo as corridas em autódromos, apesar de ter vencido duas vezes o circuito de rua de Salvador. "É um gosto pessoal", explicou Cacá.

Devido ao acidente ocorrido com Sondermann, uma comissão de pilotos foi criada para discutir assuntos de segurança com a organização da Stock Car. "Assumimos o papel de cobrança, pois somos nós que sentamos lá dentro (dos carros)", disse Cacá. "Queremos falar de vitórias, não de acidentes."

A próxima etapa da Stock Car será em 15 de maio, no autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.