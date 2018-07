Atleta de 21 anos se torna 1º japonês a superar a barreira dos 10s nos 100m

O atletismo japonês enfim conseguiu superar a barreira dos dez segundos na prova dos 100 metros. Neste sábado, Yoshihide Kiryu se tornou o primeiro velocista do país a alcançar tal feito ao correr a distância em 9s98, durante uma competição universitária em Fukui.

Kiryu, de 21 anos, assim quebrou por apenas 0s02 o recorde nacional do Japão nos 100 metros, estabelecido por Koji Ito em 1998. Em 2013, o jovem já havia chamado a atenção ao correr a prova em 10s01 durante um evento em Hiroshima.

Naquela oportunidade, porém, a marca não foi reconhecida pela Associação Internacional das Federações de Atletismo por causa do uso de um medidor de velocidade do vento que não possuía o reconhecimento da entidade internacional.

Agora, porém, Kiryu fez ainda mais ao superar a barreira dos dez segundos nos 100m, aumentando os feitos na sua carreira. O jovem velocista fez parte da equipe do revezamento 4x100 metros do Japão que faturou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e a de bronze no Mundial de Atletismo de Londres, realizado neste ano.