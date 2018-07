Atleta do Santos morre com inflamação bucal Ala-armador da Internacional/Santos, da primeira divisão paulista, o norte-americano Laurence Young morreu domingo em hospital do litoral paulista devido a uma endocardite bacteriana, que teve origem uma infecção bucal. Com 30 anos, Young defendeu o Cetaf/Vla Velha na temporada 2006/2007, durante o Campeonato Nacional promovido pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Depois, atuou pelo São Bernardo e pelo Americana. A última partida do americano no Campeonato Paulista foi no dia 15 de outubro, contra o Jacareí. Ele anotou 20 pontos na derrota por 91 a 85.