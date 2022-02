Atleta americano de biatlo nos Jogos de Inverno acompanha nascimento da filha por videochamada

O atleta olímpico americano Leif Nordgren, que representa os Estados Unidos nas provas de biatlo nos Jogos de Inverno, assistiu sua mulher dar à luz seu primeiro filho por uma videochamada em Pequim, um dia antes de sua primeira corrida na competição. Estava muito longe de casa.

"Foi bom estar no bate-papo por vídeo e conversar com minha esposa a maior parte do tempo na hora do parto. Um dia muito especial para nossa família", disse Nordgren.

O atleta terminou em 87º na prova individual de 20km do biatlo nesta terça-feira, dia 9. Sua mulher Caitlin Nordgren, meteorologista da rede NBC 5, disse à emissora de televisão antes do parto que eles perceberam quando ela engravidou que "não era uma boa programação para nós". Sabia que estaria nos Jogos de Inverno de Pequim quando a criança viria ao mundo.

"Descobrir que Leif não estaria aqui para a chegada do nosso bebê foi absolutamente triste", escreveu ela no Instagram. Em contrapartida, ela comentou para NBC que há "um lado bom" na distância. "Ele está meio trancado e, portanto, estará um pouco mais disponível para atender minhas ligações e coisas assim", disse.

Após a prova desta terça-feira, Nordgren disse que mal pode esperar que os Jogos de Inverno terminem para poder voltar para casa e conhecer sua filha. Segundo o atleta, é realmente emocionante ter algo tão bom o esperando. "Foi realmente muito difícil, para ser honesto", disse Nordgren à rede NBC após a corrida. "Eu estava pensando na minha família durante o aquecimento para a competição e isso trouxe algumas lágrimas aos meus olhos."

"Eu não posso acreditar o quão fofa essa garotinha é, mal posso esperar para chegar em casa para conhecê-la", escreveu em sua conta do Instagram nesta quarta-feira, ao lado de uma foto da filha recém-nascida.