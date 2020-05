Atleta olímpica aproveita pandemia para abrir a marca própria de roupas

A paralisação do calendário esportivo causada pelo novo coronavírus foi uma pausa bem-vinda para Fabiana Moraes, atleta da prova dos 100 metros com barreira. A carioca de 33 anos usou a agenda mais livre para organizar o lançamento da marca própria de roupas, a Brazil Nation, inspirada na vivência acumulada na carreira e no objetivo de incentivar as pessoas a praticarem mais esportes.

"Tenho usado o tempo para conversar com parceiros comerciais para estruturar minha marca e planejar bem o que pretendo fazer", disse a atleta. Fabiana disputou os Jogos do Rio e na sua prova, é a recordista e dez vezes campeã brasileira, além de ser três vezes campeã sul-americana.

Por ser formada em marketing, Fabiana tirou as lições aprendidas na faculdade para elaborar um amplo programa para a marca. O intuito é que o empreendimento produza roupas fitness, mas também consiga com a marca impactar em causas sociais e incentivar os próprios atletas. Uma peça pode ter estampada, por exemplo, a marca recorde obtida por um esportista em uma prova.

O objetivo dela é criar junto com o empreendimento uma espécie de plano de fidelidade e até mesmo fazer com que o público possa comparecer a competições de atletismo vestidos com peças da marca. "Quando se tem competições de atletismo aqui no Brasil, as pessoas vão torcer pela gente com camisas da CBF. O ideal é que se consiga ter uma roupa capaz de ser identificada como a roupa das pessoas que acompanham o atletismo", explicou.

Fabiana aposta que os atletas também serão beneficiados com o projeto. "Os atletas têm participado de nossas pesquisas para que eu possa oferecer os melhores produtos e serviços", disse. "Eu quero ter um modelo de negócios, onde os atletas sejam os propulsores da marca e assim façam o engajamento, juntamente com suas carreiras tanto esportivas quanto empresarial", acrescentou.