Atleta paralímpico brasileiro é destaque em documentário internacional

Andre Cintra será o único brasileiro a ter sua história contada no filme "Spirit in Motion". A mostra reúne histórias de grandes atletas que buscam a classificação para os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2015, em Sochi, na Rússia.

O atleta paralímpico de snowboarder, que foi escolhido pelo Comitê Internacional, estará nas telas de cinema do Rio de Janeiro na próxima semana. O filme conta com oito personagens e faz parte da Mostra Cineesporte. A entrada é gratuita e está disponível ao público entre os dias 14 e 17 de setembro.

“É um privilégio, uma honra poder participar desse documentário. E para o Brasil também é importante, porque mostra que o país está fazendo um trabalho consistente com os atletas paralímpicos e conseguindo ter representantes nos Jogos de Inverno, mesmo sem ter neve no país” comenta o atleta, que competirá na Argentina e no Chile esse mês.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Centro Cultural Justiça Federal

15/9, 17h;

17/9, 19h.

Cine Jóia Copacabana

14/9, 20h30.

Centro Cultural Banco do Brasil

16/9, 19h.

Mais informações: http://www.cineesporte.com/