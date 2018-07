Atleta paralímpico obtém índice para Jogos Paralímpicos de Inverno

SÃO PAULO - Fernando Aranha já tinha vaga nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia, graças a um convite do Comitê Paralímpico Internacional. Porém, o esquiador evoluiu em sua preparação e conquistou o índice na pista. Na Copa do Mundo de Canmore, no Canadá, ele marcou 175.07 pontos na disputa de 10km do Ski Cross Country Adaptado, e, no sprint de 1km, obteve 160.20 pontos.

"É uma sensação de dever cumprido de uma etapa que agora está feita. Isso me dá ânimo e me faz sentir merecedor", afirmou o paratleta. "Atingir o índice é muito melhor", completou.

Aranha é o primeiro brasileiro a obter o índice paralímpico na modalidade. Ele estava treinando nos Estados Unidos desde meados de novembro, e alcançou franco progresso. "Tenho de treinar forte na especifidade do esporte, que é duríssimo, mas fico mais um mês aqui e poderei praticar bastante".

Em Sochi, Aranha acredita que pode almejar uma vaga entre os 15 primeiros. Os Jogos Paralímpicos serão realizados de 7 a 16 de março de 2014. O outro representante brasileiro na competição será André Cintra, no snowboard.