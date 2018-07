Atleta prata em Sydney morre semanas após levar tiro

Hernández, de 35 anos, estava se recuperando na sua casa após ser baleado durante uma briga em um bar, que lhe custou o olho esquerdo e a perda da visão no direito. "Era um sujeito muito alegre, é algo muito triste, especialmente pelo lado humano, pela sua família e pela forma como se viu acontecer esse drama desde os primeiros minutos do ano", afirmou Aceves.

Após receber alta hospitalar, Hernández disse que o incidente no bar havia sido planejado e que seus agressores poderiam voltar a atacá-lo. O mexicano ganhou a sua medalha de prata aproveitando a desclassificação do compatriota Bernardo Segura, que era favorito, ao contrário de Hernández, que se classificou para a Olimpíada no último momento.

Depois da conquista em Sydney, Hernández narrou as precárias condições pelas quais passou para poder manter seu sonho olímpico vivo, incluindo trabalhos como pedreiro e em semáforos para poder comer. O mexicano deixou sua esposa e duas filhas.