Atletas acreditam em dureza ainda maior em Londres As jogadoras da seleção brasileira saíram do Mundial com uma certeza: a de que se o time vai ter de suar muito para ser bicampeão olímpico. Segundo elas, as rivais evoluíram, o que aumentará a concorrência para as posições no pódio. "Neste Mundial o nível das equipes melhorou muito. Foi muito mais difícil que na edição anterior", avalia a ponta Jaqueline.