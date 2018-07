Atletas de mountain bike vão voar pelos ares em Virgin, em Utah

Em um cenário de perder o fôlego, 37 atletas de dez nacionalidades vão disputar a partir desta sexta-feira o Red Bull Rampage, evento que valerá como a última etapa da série diamante da Freeride Mountain Bike World Tour. Os especialistas em mountain bike vão mostrar sua habilidade nas montanhas de arenito em Virgin, no estado de Utah (Estados Unidos).

Diferentemente de qualquer outra competição de mountain bike no mundo, ela permite que os próprios atletas sugiram até três interferências no percurso, como rampas ou ondulações, e os próprios competidores costumam pegar pás e picaretas nas mãos para auxiliar na preparação do terreno montanhoso, criando a trilha que será usada para a disputa.

A competição coloca à prova os atletas, que terão de mostrar muita coragem para colocar velocidade em suas bicicletas no terreno acidentado. As rampas também promovem uma festa de acrobacias para os espectadores, que torcem por manobras ousadas dos favoritos ao título.

Atualmente, o canadense Brandon Semenuk lidera o campeonato e vem de uma boa fase, com vitórias no Red Bull Joyride, no District Ride e um segundo lugar no Bearclaw Invitational. Entretanto, outros dois atletas estão disputando o título com Semenuk: o também canadense Brett Rheeder e o belga Thomas Genon.

O evento começa nesta sexta com as eliminatórias, nas quais 27 atletas vão disputar as dez últimas vagas para a final. Dez atletas, incluindo Semenuk, o norte-americano Kyle Strait e espanhol Andreu Lacondeguy já estão classificados para a grande decisão, que será transmitida ao vivo no domingo a partir das 16h (horário de Brasília) no site www.redbull.com/rampage.