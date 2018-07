Atletas denunciam falta de condições no Ibirapuera

Cerca de 90 atletas estão passando por dificuldades no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, em São Paulo. Morando no complexo, eles denunciam problemas de infraestrutura que atingem os quartos e as áreas comuns e entregam até mesmo a falta de objetos de higiene.

O local é atendido pelo Centro de Excelência, projeto criado em 1984 da Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo, que deveria fornecer alimentação, médicos, moradia e local para treinamentos. Sem se identificar com medo de represálias, os esportistas reclamaram das condições a que estão sendo submetidos. Falta tudo e as condições relatadas são péssimas. A pasta sustenta o restaurante, os alojamentos e alguns funcionários.

"A cama aqui é um monte de blocos, com uma tábua em cima e um colchão sobre essa tábua. A tábua não é trocada frequentemente", relata um dos atletas. Segundo os moradores do local, todos atletas, eletrodomésticos também não são disponibilizados. "A gente só usa máquina de lavar porque uma colega no corredor comprou e ela deixa a gente usar. Do contrário, estaríamos lavando roupas na mão", conta, sendo que há apenas um tanque para os 90 moradores e o local carece de um lugar para pendurar as roupas lavadas para secar. "A questão do microondas, a gente não pode usar agora, porque puxa muita energia. Com a geladeira, é a mesma coisa", denuncia outro atleta. As condições são precárias.

Outra reclamação frequente entre os atletas é que alguns quartos estariam sem luz elétrica. Objetos de higiene também não são fornecidos aos moradores. "A gente está sem papel higiênico. Sobre isso, eles, da Secretaria Estadual, nem dão satisfação. No fim, a gente acaba comprando mesmo".

OFICIAL

Somente no ano passado, o projeto recebeu um R$ 1,7 milhão por meio de convênios entre a Secretaria Estadual de Esportes e a Federação Paulista de Atletismo. Sete perguntas sobre infraestrutura e reformas no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães foram enviadas à Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo, mas sem respostas. Em nota, a pasta se resume em dizer que identificou a necessidade de ajustes na estrutura do Centro de Excelência do Ibirapuera. A Secretaria ainda informou que está adotando medidas administrativas necessárias para a solução desses casos no menor tempo possível.