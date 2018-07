Atletas do futebol e do adestramento visitam belezas do Canadá

Entre um treino e outro, os atletas também estão aproveitando para curtir as belezas do Canadá. Ontem, as jogadoras da seleção feminina de futebol e a equipe de adestramento, que conquistou a medalha de bronze no dia anterior, aproveitaram para visitar o principal cartão-postal do país: as cataratas do Niágara.

“Esse tipo de atividade é importante para descontrair um pouco. Estamos confinados há muito tempo, então treinamos cedo e decidimos vir até aqui para elas saírem um pouco da rotina”, explica o técnico Vadão, que vê a equipe com um grande potencial para conquistar uma medalha no futebol.

Para Marco Aurélio Cunha, coordenador de futebol feminino da CBF, o passeio tem de fazer parte da programação. “Eu vim para cá um dia antes para ver se dava para trazê-las. Se fica muito tempo trancada, acaba gerando conflitos. Também levamos elas para conhecer a Vila Pan-Americana”, conta.

A seleção feminina está instalada em uma universidade em Hamilton, cidade que está recebendo as partidas de futebol no Pan. Na estreia da equipe, vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica. Elas voltam a campo amanhã, para enfrentar o Equador.

Quem também tirou um tempinho para conhecer Niágara foi João Victor Marcari Oliva, medalha de bronze por equipes no hipismo adestramento. Ao lado de seus companheiros, ele tirou fotos e aprovou o momento de descontração. “Estou muito feliz com a medalha. Treinamos cedo e viemos para cá para relaxar um pouco”, contou o rapaz, que hoje vai tentar outra medalha, desta vez no adestramento individual. “É difícil, mas não é impossível.”