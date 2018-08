Atletas do Japão são expulsos dos Jogos Asiáticos por caso de prostituição

Quatro jogadores da seleção de basquete do Japão foram expulsos nesta segunda-feira da delegação do país que disputa os Jogos Asiáticos na cidade de Jacarta, na Indonésia. De acordo com o Comitê Olímpico Japonês, os atletas foram flagrados na noite da última quinta, em fotos divulgadas em um jornal local, em um famoso bairro de prostituição da capital indonésia, com roupas da equipe nacional.

O ocorrido aconteceu logo depois da vitória do Japão sobre o Catar por 82 a 71, pela fase de grupos da competição de basquete masculino. Mas a decisão pela expulsão dos quatro jogadores - Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato e Keita Imamura - só foi definida nesta segunda-feira. "Me sinto envergonhado", afirmou o diretor da delegação japonesa, Yasuhiro Yamashita, ao pedir desculpas aos torcedores e a seu país.

"Gostaria de pedir, humildemente, desculpas ao povo japonês, ao Comitê Olímpico do Japão e a todos que apoiam o basquete por este incidente deplorável", afirmou o presidente da Confederação de Basquete do Japão, Yuko Mitsuya, em um comunicado. "Decidiremos a punição apropriada para os quatro jogadores depois de ouvir todos os fatos. Temos que trabalhar mais para garantir que este tipo de escândalo não volte a acontecer", completou.

A notícia da expulsão dos quatro jogadores da seleção de basquete, que tiveram de pagar as passagens de volta de seus próprios bolsos, significa mais uma grande vergonha para o Japão, que nos Jogos Asiáticos de 2014, em Incheon (Coreia do Sul), se viu obrigado a retirar da competição um nadador que roubou a câmera de um jornalista.

Agora com apenas oito jogadores - cinco titulares e três reservas -, a seleção do Japão entrará em quadra novamente nesta quarta-feira contra Hong Kong.

A Indonésia recebe quase 16.000 atletas de 45 países asiáticos em Jacarta e Palembang, a outra cidade com eventos dos Jogos Asiáticos.