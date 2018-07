Atletas pelo Brasil critica escolha de ministro do Esporte

A Atletas pelo Brasil, organização não governamental que reúne quase 60 atletas e ex-atletas brasileiros de renome, emitiu comunicado nesta sexta-feira para criticar a escolha de Leonardo Picciani (PMDB-RJ) como novo ministro do Esporte. Sem citar o deputado federal, a ONG reclama que, mais uma vez, a pasta foi usada na "barganha política".

"O Ministério do Esporte, infelizmente, é sempre usado na barganha política. A Atletas pelo Brasil manifesta-se, mais uma vez, contra essa prática que não considera a experiência e competência do gestor no tema, mas a conveniência partidária", protesta a ONG.

Os ex-atletas, que são liderados pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser, completam: "Registramos aqui nosso desacordo com a prática corrente de nomeação de ministros e pedimos maior compromisso com resultados concretos das políticas de esporte".

Picciani votou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal e era um dos principais articuladores da petista junto aos deputados. Mesmo assim, entrou no ministério de Temer. O pai dele, Jorge Picciani, é presidente do diretório estadual do PMDB no Rio e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

CONFIRA A NOTA DA ATLETAS PELO BRASIL:

A Atletas pelo Brasil vem manifestar-se publicamente por uma maior seriedade de nossos dirigentes políticos na condução do país.

O momento de grande turbulência política sob o qual estamos vivendo pede uma reforma ampla no funcionamento de nosso sistema político e de como a gestão pública é feita. Devemos exigir de nossos representantes que o país esteja sempre em primeiro lugar, acima de interesses pessoais e partidários.

Precisamos avançar na melhoria de nossos quadros e na forma de gestão de nosso país. A nomeação dos ministros continua seguindo critérios puramente políticos para acomodação de partidos. Tal prática, na maior parte das vezes, traz consigo o aumento da ineficiência de gestão, descontinuidade das políticas implementadas, reinício de processos e tudo isso com custo às políticas públicas, ao nosso desenvolvimento, aos cofres públicos e a cada um de nós.

O Ministério do Esporte, infelizmente, é sempre usado na barganha política.

A Atletas pelo Brasil manifesta-se, mais uma vez, contra essa prática que não considera a experiência e competência do gestor no tema, mas a conveniência partidária.

Não é somente a corrupção que corrói nosso país.

Precisamos exigir que as políticas, os programas e as ações públicas atendam às necessidades do país e gerem desenvolvimento, melhorias e o fim das desigualdades sociais e econômicas. A política não pode ser um fim em si mesma, mas um meio para se conseguir o bem comum a todos.

Nossos gestores devem ser competentes, ter metas sociais e econômicas, indicadores e dados abertos que mostrem para onde estamos indo, atuar com transparência, e precisam também ser avaliados e fiscalizados de forma mais contundente. Afinal lidam com recursos de todos os brasileiros.

Nós, atletas e ex-atletas, formamos uma organização não governamental de Advocacy há 10 anos. Não recebemos recursos públicos. A Atletas pelo Brasil é constituída por 59 atletas voluntários e trabalha pela melhoria do Esporte no Brasil.

Desde 2009, atuamos para influenciar as decisões governamentais a fim de que haja uma legislação mais moderna, uma alocação de recursos mais eficiente, uma melhor gestão e transparência no Esporte. Porque o Esporte vai além do Esporte: é fator estratégico para o desenvolvimento humano e social com importante impacto na saúde, na educação e no planejamento urbano.

Registramos aqui nosso desacordo com a prática corrente de nomeação de ministros e pedimos maior compromisso com resultados concretos das políticas de esporte.

E como vimos fazendo há 10 anos, seguimos abertos para dialogar e continuaremos propondo, incentivando, fiscalizando e cobrando os gestores à frente da política esportiva.

Queremos a democratização do Esporte, por meio do seu acesso a toda população.

Queremos um Esporte de qualidade nas escolas, como ferramenta educacional.

Queremos um Sistema Nacional Esportivo eficiente, transparente, honesto.