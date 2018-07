Atletas quenianos dominam e vencem a São Silvestre

SÃO PAULO - Os atletas do Quênia voltaram a dominar a Corrida Internacional de São Silvestre, tradicional prova realizada nas ruas de São Paulo no último dia do ano. Nesta terça-feira, os quenianos venceram a versão masculina e feminina da corrida, como já havia acontecido no ano passado, com Edwin Kipsang, bicampeão da disputa, e Nancy Kipron, que ganhou pela primeira vez a São Silvestre.

A 89.ª edição da São Silvestre teve Giovani dos Santos como melhor representante brasileiro ao garantir o quarto lugar na prova masculina, repetindo o seu resultado de 2012. Ele chegou a compor o pelotão de frente durante quase todo o percurso, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Kipsang, vencedor ao completar os 15 quilômetros do percurso em 43min48.

O brasileiro compôs o pelotão principal até os três quilômetros finais, quando os quenianos partiram para a definição da São Silvestre, com suas estratégias individuais. Kipsang, então, se deu melhor e repetiu a vitória de 2012 da prova em São Paulo, triunfando com folga.

O campeão foi seguido por dois compatriotas. Mark Korir terminou a São Silvestre em segundo lugar, com 44min09, seguido pelo também queniano Stanlei Koech, com 44min29. Em seguida, Giovani dos Santos, mesmo mancando, cruzou a linha de chegada na quarta colocação, em 44min50. Assim, os brasileiros seguem sem triunfar na corrida desde 2010, quando Marilson Gomes dos Santos venceu a disputa.

PROVA FEMININA

Entre as mulheres, Kipron foi soberana e correu praticamente quase sozinha os 15 quilômetros da prova. A queniana só apresentou cansaço na parte final da prova, na subida da avenida Brigadeiro Luiz Antonio. Isso, porém, não foi suficiente para ameaçar a sua vitória, garantida com o tempo de 51min58.

A etíope Kebede Gudeta completou a prova na segunda colocação, seguida pela queniana Jackeline Sakilu. A melhor brasileira da prova foi Sueli Pereira da Silva, na sexta posição. Assim, o País não teve representantes no pódio da prova, em que nenhuma das competidoras nacionais chegou a ocupar as primeiras posições após os quilômetros iniciais. O jejum de vitórias das brasileiras vem desde 2006, quando Lucélia Peres venceu a prova realizada nas ruas de São Paulo.

Antes da vitória desta terça-feira, Kipron já havia triunfado no Brasil. Neste ano, a atleta queniana ganhou pela terceira vez a Volta da Pampulha, além de ter vencido a Corrida de Reis no início de 2013. E o seu triunfo foi o quinto seguido de uma atleta do Quênia. Antes, a prova havia sido vencida por Maurine Kipchumba (2012), Priscah Jeptoo (2011), Alice Timbilili (2010) e Pasalia Chepkori (2009).